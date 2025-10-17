Видела северное сияние и не слышала об эльфах. Украинка рассказала о командной традиции в Исландии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Анна разорвала контракт с харьковским Жилстроем-1 (ныне — Металлист 1925) и присоединилась к Брейдаблику.

В том же 2022 году футболистка вернулась на Родину, однако период жизни в Исландии запомнила навсегда.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Анна рассказала о местных традициях, быте и мифах страны, которая тепло приняла ее в трудное время.

— Вы жили в Исландии — возможно, слышали, правда ли, что там платят иностранным мужчинам за женитьбу на местных девушках?

Не слышала, чтобы платили за такое.

— В Исландии нет ни одного McDonald’s. Как там тогда «грешат» спортсмены — что у них вместо фастфуда?

Там есть другие заведения, много продуктов с большим содержанием сахара и углеводов, потому что страна холодная. Есть пиццерии, KFC и так далее.

— Вы видели собственными глазами северное сияние?

Да, видела северное сияние. Поехала искать его в 23:00, каталась полчаса и нашла место, где хорошо видно. Я пищала, как ребенок — это было невероятно. Имею в планах еще раз посетить эту прекрасную страну и увидеть то, что не успела.

— Многие исландцы верят в эльфов. Сталкивались с этим, возможно, в команде?

Никогда не слышала об этом от девушек.

— Как вам их кухня? Что больше всего понравилось?

Кухня обычная. Очень нравились заведения с салатами — они были вкусные, а еще их сэндвичи.

Мой фаворит — скир. Он имел различные наполнения. Это что-то вроде йогурта с гранолой и фруктами, но их йогурт- совсем не похож на наш.

Мы часто накануне игры все вместе ходили в разные заведения и пробовали разные блюда — это была одна из традиций команды.

