Видела северное сияние и не слышала об эльфах. Украинка рассказала о командной традиции в Исландии
Анна Петрик (Фото: ФК Металлист 1925)
Украинская футболистка Анна Петрик поделилась воспоминаниями о поисках северного сияния.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Анна разорвала контракт с харьковским Жилстроем-1 (ныне — Металлист 1925) и присоединилась к Брейдаблику.
В том же 2022 году футболистка вернулась на Родину, однако период жизни в Исландии запомнила навсегда.
В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Анна рассказала о местных традициях, быте и мифах страны, которая тепло приняла ее в трудное время.
— Вы жили в Исландии — возможно, слышали, правда ли, что там платят иностранным мужчинам за женитьбу на местных девушках?
Не слышала, чтобы платили за такое.
— В Исландии нет ни одного McDonald’s. Как там тогда «грешат» спортсмены — что у них вместо фастфуда?
Там есть другие заведения, много продуктов с большим содержанием сахара и углеводов, потому что страна холодная. Есть пиццерии, KFC и так далее.
— Вы видели собственными глазами северное сияние?
Да, видела северное сияние. Поехала искать его в 23:00, каталась полчаса и нашла место, где хорошо видно. Я пищала, как ребенок — это было невероятно. Имею в планах еще раз посетить эту прекрасную страну и увидеть то, что не успела.
— Многие исландцы верят в эльфов. Сталкивались с этим, возможно, в команде?
Никогда не слышала об этом от девушек.
— Как вам их кухня? Что больше всего понравилось?
Кухня обычная. Очень нравились заведения с салатами — они были вкусные, а еще их сэндвичи.
Мой фаворит — скир. Он имел различные наполнения. Это что-то вроде йогурта с гранолой и фруктами, но их йогурт- совсем не похож на наш.
Мы часто накануне игры все вместе ходили в разные заведения и пробовали разные блюда — это была одна из традиций команды.
Сейчас Анна Петрик защищает цвета женской команды Металлиста 1925.
Ранее футболистка, которая играла в Исландии, призналась, почему покинула сильнейшую женскую команду Украины.