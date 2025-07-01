Французский клуб Монако официально объявил об аренде испанского нападающего Ансу Фати из Барселоны.

Об этом сообщает официальный сайт Монако.

22-летний футболист будет играть за команду из Лиги 1 на протяжении сезона-2025/26.

Монако креативно представил новичка:

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в сделке прописана опция выкупа, которая составляет 11 миллионов евро.

Ансу Фати — воспитанник Барселоны и является одним из самых больших талантов испанского футбола. Однако в прошлом сезоне Фати сиял не очень ярко: в составе каталонцев он провел лишь 11 матчей и не отметился результативными действиями.

