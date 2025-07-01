Звезда Барселоны продолжит карьеру во Франции — видео

1 июля, 18:44
Ансу Фати (Фото: ФК Монако)

Ансу Фати (Фото: ФК Монако)

Французский клуб Монако официально объявил об аренде испанского нападающего Ансу Фати из Барселоны.

Об этом сообщает официальный сайт Монако.

22-летний футболист будет играть за команду из Лиги 1 на протяжении сезона-2025/26.

Монако креативно представил новичка:

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1940017808575726070?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1940017808575726070%7Ctwgr%5E755a8dd589854a51fddfbcce30fab592ef9cdff6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.asmonaco.com%2Fansu-fati-sengage-a-las-monaco%2F

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в сделке прописана опция выкупа, которая составляет 11 миллионов евро.

Ансу Фати — воспитанник Барселоны и является одним из самых больших талантов испанского футбола. Однако в прошлом сезоне Фати сиял не очень ярко: в составе каталонцев он провел лишь 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль возьмет в клубе культовый номер, под которым играли Месси, Марадона и Роналдиньо.

Олег Телюк

