Довел маму до слез. Японский футболист получил глупое удаление через 13 секунд после выхода на поле — видео 18 сентября, 12:26 Для Накадзимы это была всего вторая игра за его новый клуб (Фото:ФК Антальяспор)

Японский полузащитник Антальяспора Шоя Накадзима получил глупое удаление в матче 7-го тура чемпионата Турции против Аданадемирспора.

28-летний хавбек хозяев начал игру на скамейке запасных, на поле он вышел на 59-й минуте, когда его команда уже проигрывала со счетом 0:1.

Матч для него продлился всего 13 секунд, так как вскоре после своего появления Шоя совершил грубейший фол против соперника, не успев сыграть в мяч.

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Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра видеповтора момента изменил свое решение и удалил японца с поля.

Действия Накадзимы расстроили его маму, которая следила за поединком на трибунах. Женщина не смогла сдержать слез от расстройства и расплакалась.

Интересно, что удаление японца было не первым в матче. Уже на 7-й минуте встречи красная карточка была показана его одноклубнику Сонеру Айдоду. А в конце первого тайма удаление заработал украинский защитник Аданадемирспора Ярослав Ракицкий.

Сам матч завершился разгромным поражением Антальяспора со счетом 0:3. Для Накадзимы это была всего вторая игра за его новый клуб.

Ранее защитник Аданадемирспора Самет Акайдин принес своей команде победу в матче 6-го тура чемпионата страны против Трабзонспора голом, который он забил ударом половым органом.



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