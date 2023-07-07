Реакция Лео красноречива: жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже — фото

7 июля, 08:22
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Лионель Месси и Антонелла Рокуццо (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо наслаждаются отдыхом перед переходом форварда в Майами.

Возлюбленная аргентинца опубликовала фото в своем Instagram с пляжа.

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Девушка поразила подписчиков фотографией в розовом купальнике на фоне удивительного пейзажа.

Забавно, что Месси отреагировал на яркое фото смайликами влюбленных глаз и сердечком.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Интер Майами рассекретил зарплату Лионеля Месси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси

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