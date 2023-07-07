Реакция Лео красноречива: жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже — фото 7 июля, 08:22 Лионель Месси и Антонелла Рокуццо (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо наслаждаются отдыхом перед переходом форварда в Майами.

Возлюбленная аргентинца опубликовала фото в своем Instagram с пляжа.

Девушка поразила подписчиков фотографией в розовом купальнике на фоне удивительного пейзажа.

Забавно, что Месси отреагировал на яркое фото смайликами влюбленных глаз и сердечком.

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Ранее сообщалось, что Интер Майами рассекретил зарплату Лионеля Месси.