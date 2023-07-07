Реакция Лео красноречива: жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже — фото
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо наслаждаются отдыхом перед переходом форварда в Майами.
Возлюбленная аргентинца опубликовала фото в своем Instagram с пляжа.
Девушка поразила подписчиков фотографией в розовом купальнике на фоне удивительного пейзажа.
Забавно, что Месси отреагировал на яркое фото смайликами влюбленных глаз и сердечком.
Ранее сообщалось, что Интер Майами рассекретил зарплату Лионеля Месси.