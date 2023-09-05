Звезду Манчестер Юнайтед выгнали из сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии 5 сентября, 14:41 Антони попал в скандальную историю (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Бразилии исключение футболиста Манчестер Юнайтед Антони из состава национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026.

Причиной такого решения стало расследование дела о домашнем насилии со стороны Антони в отношении его бывшей девушки, сообщает Федерация футбола Бразилии.

«В связи с фактами, обнародованными 4 сентября, которые связаны с Антони и которые требуют расследования, а также для защиты вероятной жертвы, игрока, сборной Бразилии и бразильской Федерации футбола, сообщаем, что футболист исключен из сборной Бразилии», — говорится в заявлении.



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Антони в сборной Бразилии заменил форвард лондонского Арсенала Габриэль Жезус.

9 сентября Бразилия сыграет против Боливии, 13-го — против Перу.



Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Мейсоном Гринвудом после скандала с изнасилованием.