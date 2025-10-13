Месси — второй, Роналду не в топ-5. Звездный Гризманн назвал лучшего футболиста в истории
Антуан Гризманн (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Антуан Гризманн выбрал пятерку лучших игроков в истории футбола.
Звезда мадридского Атлетико считает сильнейшим футболистом легендарного соотечественника Зинедина Зидана, который выигрывал с Францией ЧМ-1998 и Евро-2000, пишет MSN.
На второе место Гризманн поставил своего бывшего одноклубника по Барселоне Лионеля Месси. Третьим в рейтинге француза стал аргентинец Диего Марадона.
Интересно, что в топ-5 Гризманна попал экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, однако не нашлось места легендарному бомбардиру Криштиану Роналду.
Топ-5 футболистов в истории по версии Гризманна:
1. Зинедин Зидан (Франция)
2. Лионель Месси (Аргентина)
3. Диего Марадона (Аргентина)
4. Йохан Кройф (Нидерланды)
5. Дэвид Бекхэм (Англия)
Добавим, что Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 год, забил 44 гола в 137 матчах. Выигрывал с национальной командой ЧМ-2018, становился серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.
