Месси — второй, Роналду не в топ-5. Звездный Гризманн назвал лучшего футболиста в истории

13 октября, 18:18
Антуан Гризманн (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Антуан Гризманн выбрал пятерку лучших игроков в истории футбола.

Звезда мадридского Атлетико считает сильнейшим футболистом легендарного соотечественника Зинедина Зидана, который выигрывал с Францией ЧМ-1998 и Евро-2000, пишет MSN.

На второе место Гризманн поставил своего бывшего одноклубника по Барселоне Лионеля Месси. Третьим в рейтинге француза стал аргентинец Диего Марадона.

Интересно, что в топ-5 Гризманна попал экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, однако не нашлось места легендарному бомбардиру Криштиану Роналду.

Топ-5 футболистов в истории по версии Гризманна:

1. Зинедин Зидан (Франция)

2. Лионель Месси (Аргентина)

3. Диего Марадона (Аргентина)

4. Йохан Кройф (Нидерланды)

5. Дэвид Бекхэм (Англия)

Добавим, что Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 год, забил 44 гола в 137 матчах. Выигрывал с национальной командой ЧМ-2018, становился серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Лионель Месси Зинедин Зидан Диего Марадона Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Йоханн Кройфф Антуан Гризманн

