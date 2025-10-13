Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Антуан Гризманн выбрал пятерку лучших игроков в истории футбола.

Звезда мадридского Атлетико считает сильнейшим футболистом легендарного соотечественника Зинедина Зидана, который выигрывал с Францией ЧМ-1998 и Евро-2000, пишет MSN.

Реклама

На второе место Гризманн поставил своего бывшего одноклубника по Барселоне Лионеля Месси. Третьим в рейтинге француза стал аргентинец Диего Марадона.

Интересно, что в топ-5 Гризманна попал экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, однако не нашлось места легендарному бомбардиру Криштиану Роналду.

Топ-5 футболистов в истории по версии Гризманна:

1. Зинедин Зидан (Франция)

2. Лионель Месси (Аргентина)

3. Диего Марадона (Аргентина)

4. Йохан Кройф (Нидерланды)

5. Дэвид Бекхэм (Англия)

Добавим, что Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 год, забил 44 гола в 137 матчах. Выигрывал с национальной командой ЧМ-2018, становился серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Мы также писали, что Луис Суарес забил 600-й гол в карьере шикарным ударом с лету.