Экс-футболист Динамо возглавил клуб, где когда-то дебютировал как игрок

Бывший защитник киевского Динамо Виторину Антунеш стал главным тренером Фреамунде, который выступает в четвертом дивизионе Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Работа с первой командой станет для португальца первым опытом руководства взрослой командой после завершения карьеры игрока этим летом. До этого Антунеш тренировал юношескую команду Фреамунде U-15.

Реклама

Антунеш является воспитанником Фреамунде — он играл основную команду в 2004—2006 годах.

Последним клубом футболиста был Пасуш де Феррейра из португальской Сегунды, за который он выступал с 2021 года.

На протяжении карьеры Антунеш выступал за Фреамунде, Пасуш де Феррейра, Рому, Лечче, Лейшойнш, Ливорно, Паниониос, Малагу, Динамо Киев, Хетафе, Спортинг Лиссабон. Он добыл семь трофеев, среди которых — Кубок Италии, чемпионат и Кубок португальской лиги, дважды УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

Цвета Динамо Антунеша защищал на протяжении 2015−2018 годов.

В сборной Португалии Антунеш провел 13 матчей, забил один гол.

Ранее сообщалось, что экс-наставник Динамо Алексей Михайличенко не исключил, что возобновит тренерскую карьеру.