Экс-футболист Динамо возглавил клуб, где когда-то дебютировал как игрок
Виторину Антунеш (Фото: ФК Динамо)
Бывший защитник киевского Динамо Виторину Антунеш стал главным тренером Фреамунде, который выступает в четвертом дивизионе Португалии.
Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
Работа с первой командой станет для португальца первым опытом руководства взрослой командой после завершения карьеры игрока этим летом. До этого Антунеш тренировал юношескую команду Фреамунде U-15.
Антунеш является воспитанником Фреамунде — он играл основную команду в 2004—2006 годах.
Последним клубом футболиста был Пасуш де Феррейра из португальской Сегунды, за который он выступал с 2021 года.
На протяжении карьеры Антунеш выступал за Фреамунде, Пасуш де Феррейра, Рому, Лечче, Лейшойнш, Ливорно, Паниониос, Малагу, Динамо Киев, Хетафе, Спортинг Лиссабон. Он добыл семь трофеев, среди которых — Кубок Италии, чемпионат и Кубок португальской лиги, дважды УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.
Цвета Динамо Антунеша защищал на протяжении 2015−2018 годов.
В сборной Португалии Антунеш провел 13 матчей, забил один гол.
