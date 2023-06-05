Драматичная развязка. Бельгийский клуб впервые за 66 лет выиграл чемпионство после шедеврального гола на последних минутах — видео

5 июня, 10:51
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Решающий гол забил Алдервейрелд (Фото:ФК Антверпен)

Решающий гол забил Алдервейрелд (Фото:ФК Антверпен)

Антверпен после драматичного матча с Генком впервые за 66 лет стал чемпионом Бельгии.

Антверпен завоевал золотые награды благодаря голу Алдервейрелда, который отличился на 94-й минуте и сравнял счет — 2:2.

Защитник забил гол-красавец, попав из-за пределов штрафной в девятку ворот соперника.

Видео дня

https://twitter.com/fun88eng/status/1665432726416048128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1665432726416048128%7Ctwgr%5E907d79390e688c22c98af554f8c955514ef9eeb4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000071997-antverpen-stal-chempionom-belgii-202223-blagodarya-golu-%2F

В параллельном матче Юнион вел в счете в матче с Брюгге и команде было достаточно выиграть, чтобы стать чемпионом страны, но после 89-й минуты он пропустил три гола и проиграл 1:3.

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Примечательно, что при таком счете в матче Юнион — Брюгге чемпионом мог стать Генк, если бы одержал победу над Антверпеном.

Антверпен в последний раз становился чемпионом Бельгии в 1957 году.

Ранее сообщалось, что Севилья в серии пенальти обыграла Рому и выиграла Лигу Европы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бельгия

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