Драматичная развязка. Бельгийский клуб впервые за 66 лет выиграл чемпионство после шедеврального гола на последних минутах — видео 5 июня, 10:51 Решающий гол забил Алдервейрелд (Фото:ФК Антверпен)

Антверпен после драматичного матча с Генком впервые за 66 лет стал чемпионом Бельгии.

Антверпен завоевал золотые награды благодаря голу Алдервейрелда, который отличился на 94-й минуте и сравнял счет — 2:2.

Защитник забил гол-красавец, попав из-за пределов штрафной в девятку ворот соперника.

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В параллельном матче Юнион вел в счете в матче с Брюгге и команде было достаточно выиграть, чтобы стать чемпионом страны, но после 89-й минуты он пропустил три гола и проиграл 1:3.

Примечательно, что при таком счете в матче Юнион — Брюгге чемпионом мог стать Генк, если бы одержал победу над Антверпеном.

Антверпен в последний раз становился чемпионом Бельгии в 1957 году.

Ранее сообщалось, что Севилья в серии пенальти обыграла Рому и выиграла Лигу Европы.