Английская Премьер-лига. Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм, Челси неожиданно потерял очки
Манчестер Юнайтед победил благодаря голам Фреда и Фернандеша (Фото:REUTERS/Craig Brough)
Состоялись пять матчей 12-го тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Манчестер Юнайтед благодаря голам Фреда и Фернандеша со счетом 2:0 обыграл Тоттенхэм и поднялся на пятое место. Несмотря на поражение, «шпоры» остались на третьей позиции.
Ливерпуль обыграл Вест Хэм со счетом 1:0, одержав вторую победу подряд, что позволило мерсисайдцам подняться на седьмую строчку.
Челси неожиданно сыграл вничью 0:0 в матче с Брентфордом и прервал свою пятиматчевую победную серию во всех турнирах.
Эвертон, за который отыграл весь матч украинский защитник Виталий Миколенко, проиграл Ньюкаслу 0:1.
Результаты матчей:
Борнмут — Саутгемптон 0:1
Гол: Адамс, 9
Брентфорд — Челси — 0:0
Ливерпуль — Вест Хэм 1:0
Гол: Нуньес, 22
Ньюкасл — Эвертон 1:0
Гол: Альмирон, 31
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 2:0
Гол: Фред, 47, Фернандеш, 69
Турнирная таблица
В предыдущем туре Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне АПЛ.