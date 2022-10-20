Английская Премьер-лига. Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм, Челси неожиданно потерял очки

20 октября, 00:07
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Манчестер Юнайтед победил благодаря голам Фреда и Фернандеша (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Манчестер Юнайтед победил благодаря голам Фреда и Фернандеша (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Состоялись пять матчей 12-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Манчестер Юнайтед благодаря голам Фреда и Фернандеша со счетом 2:0 обыграл Тоттенхэм и поднялся на пятое место. Несмотря на поражение, «шпоры» остались на третьей позиции.

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Ливерпуль обыграл Вест Хэм со счетом 1:0, одержав вторую победу подряд, что позволило мерсисайдцам подняться на седьмую строчку.

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Челси неожиданно сыграл вничью 0:0 в матче с Брентфордом и прервал свою пятиматчевую победную серию во всех турнирах.

Эвертон, за который отыграл весь матч украинский защитник Виталий Миколенко, проиграл Ньюкаслу 0:1.

Результаты матчей:

Борнмут — Саутгемптон 0:1
Гол: Адамс, 9

Брентфорд — Челси — 0:0

Ливерпуль — Вест Хэм 1:0
Гол: Нуньес, 22

Ньюкасл — Эвертон 1:0
Гол: Альмирон, 31

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 2:0
Гол: Фред, 47, Фернандеш, 69

Турнирная таблица

В предыдущем туре Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне АПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм

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