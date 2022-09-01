Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко удержал лидерство, Манчестер Сити разгромно победил, Ливерпуль драматично выиграл — видео 1 сентября, 00:20 Холанд сделал хет-трик (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

В английской Премьер-лиги (АПЛ) состоялось несколько матчей 5-го тура.



Лидер первенства Арсенал, в заявке которого не оказалось украинца Александра Зинченко, переиграл на своем поле Астон Виллу — 3:1.

Хозяева открыли счет на исходе получаса игры после гола Жезуса, но пропустили на 74-й минуте — забил Луиз. И все же, почти сразу Мартинелли принес лондонцам победу, что позволило им удержать лидерство в таблице.

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Действующий чемпион Манчестер Сити разгромил дома Ноттингем Форест 6:0 и остался вторым. Хет-трик в активе звездного новичка хозяев Холанда, у которого уже девять голов в пяти матчах, дублем же отметился Альварес.

Третья команда в таблице Тоттенхэм оступилась на выезде против Вест Хэма — 1:1. Гости открыли счет благодаря автоголу Керера, но Соучек позволил им добыть лишь ничью.

Ливерпуль на своем поле драматично победил 2:1 Ньюкасл, пропустив в первом тайме от Исака. Однако голы Фирмино на исходе часа игры и Карвальо в самой концовке на 90+8-й минуте принесли Ливерпулю три очка.

Арсенал — Астон Вилла 2:1

Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 77 — Луиз, 74

Борнмут — Вулверхэмптон — 0:0

Манчестер Сити — Ноттингем Форест — 6:0

Голы: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 87

Вест Хэм — Тоттенхэм 1:1

Голы: Соучек, 55 — Керер, 34, (автогол)

Ливерпуль — Ньюкасл — 2:1

Голы: Фирмино, 61, Карвальо, 90+8 — Исак, 38

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне Челси сенсационно уступил на выезде Саутгемптону со счетом 1:2, потерпев второе поражение в пяти стартовых матчах нового сезона АПЛ.

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