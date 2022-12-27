Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко укрепил лидерство, Ньюкасл обошел Манчестер Сити — видео 27 декабря, 00:14 Арсенал увеличил свой отрыв на вершине таблицы до семи очков (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) стартовал 17-й тур.



Лидер чемпионата Арсенал, уступая 0:1 к началу первого тайма, увеличил свой отрыв до семи очков на вершине таблицы благодаря домашней победе над Вест Хэмом — 3:1.

На гол Бенрахма с пенальти до перерыва хозяева ответили результативными ударами Сака, Мартинелли и Нкетия во второй половине матча. Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 77-й минуте и результативными действиями не отличился.

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Ньюкасл обошел на один балл Манчестер Сити, который сыграл на два матча меньше, и поднялся на второе место после гостевого разгрома Лестера со счетом 3:0.

Четвертый в таблице Тоттенхэм также на чужом поле спасся от поражения Брентфорду, сыграв 2:2 после 0:2 к 54-й минуте. В еще одном поединке Ливерпуль победил на выезде Астон Виллу — 3:1.

Эвертон, за который весь матч провел украинский защитник Виталий Миколенко, уступил дома Вулверхэмптону — 1:2.

Результаты 17 тура АПЛ:

Арсенал — Вест Хэм 3:1

Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетия, 69 — Бенрахма, 27 (с пенальти)

Лестер — Ньюкасл 0:3

Голы: Вуд, 3, Альмирон, 7, Жоэлинтон, 32

Брентфорд — Тоттенхэм — 2:2



Голы: Янельт, 15, Тони, 54 — Кейн, 65, Хойбьерг, 71

Астон Вилла — Ливерпуль 1:3



Голы: Уоткинс, 59 — Салах, 5, ван Дейк, 37, Байцетич, 81

Эвертон — Вулверхэмптон — 1:2

Голы: Мина, 7 — Поденсе, 22, Аит-Нури, 90+5

Кристал Пэлас — Фулхэм 0:3

Голы: Рид, 31, Рим, 71, Митрович, 80

Удалены: Митчелл, Томкинс

Саутгемптон — Брайтон 1:3

Голы: Лаллана, 14, Перро (автогол, 34), Марч, 56 — Уорд-Праус, 73

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

На прошлой неделе Манчестер Сити обыграл Ливерпуль со счетом 3:2 в 1/8 финала Кубка английской лиги и вышел в четвертьфинал турнира.