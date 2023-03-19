Английская Премьер-лига. Арсенал оторвался от Манчестер Сити, Челси Мудрика упустил победу над командой Миколенко — видео 19 марта, 20:15 Арсенал продолжает лидировать в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись матчи 28-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал разгромил Кристал Пэлас 4:1 и укрепил лидерство, оторвавшись от имеющего матч в запасе Манчестер Сити на восемь очков. В составе «канониров» в стартовом составе вышел украинец Александр Зинченко, который отыграл 65 минут и был заменен.

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Челси без украинского вингера Михаила Мудрика, который просидел весь матч в запасе, не смог удержать победу на Эвертоном, сыграв вничью 2:2. В составе «ирисок» на 84-й минуте вышел на поле украинский защитник Виталий Миколенко

Также сенсационно потерял очки Тоттенхэм, разыгравший результативную ничью 3:3 с Саутгемптоном, занимающим в турнирной таблице последнее место.

Результаты матчей:

Арсенал — Кристал Пэлас 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55

Челси — Эвертон 2:2

Голы: Фелиш, 52, Хаверц, 76 (пен) — Дукуре, 69, Симмс, 89

Ноттингем Форест — Ньюкасл 1:2

Голы: Бонавентуре, 26 — Исаак, 45, 90

Астон Вилла — Борнмут 3:0

Голы: Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 89

Брентфорд — Лестер 1:1

Голы: Йенсен, 32 — Барнс, 52

Вулверхэмптон — Лидс 2:4

Голы: Хонни, 65, Кунья, 73 — Харрисон, 6, Эйлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+7

Саугэмптон — Тоттенхэм 3:3

Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 77, Ворд-Прауз, 90+3 (пен) — Порро, 45+1, Кейн, 65, Перишич, 74

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что гол украинского защитника Александра Зинченко в ворота Астон Виллы в матче английской Премьер-лиги признали лучшим в лондонском Арсенале в феврале.