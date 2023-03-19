Английская Премьер-лига. Арсенал оторвался от Манчестер Сити, Челси Мудрика упустил победу над командой Миколенко — видео
Арсенал продолжает лидировать в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Состоялись матчи 28-го тура английской Премьер-лиги.
Арсенал разгромил Кристал Пэлас 4:1 и укрепил лидерство, оторвавшись от имеющего матч в запасе Манчестер Сити на восемь очков. В составе «канониров» в стартовом составе вышел украинец Александр Зинченко, который отыграл 65 минут и был заменен.
Челси без украинского вингера Михаила Мудрика, который просидел весь матч в запасе, не смог удержать победу на Эвертоном, сыграв вничью 2:2. В составе «ирисок» на 84-й минуте вышел на поле украинский защитник Виталий Миколенко
Также сенсационно потерял очки Тоттенхэм, разыгравший результативную ничью 3:3 с Саутгемптоном, занимающим в турнирной таблице последнее место.
Результаты матчей:
Арсенал — Кристал Пэлас 4:1
Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55
Челси — Эвертон 2:2
Голы: Фелиш, 52, Хаверц, 76 (пен) — Дукуре, 69, Симмс, 89
Ноттингем Форест — Ньюкасл 1:2
Голы: Бонавентуре, 26 — Исаак, 45, 90
Астон Вилла — Борнмут 3:0
Голы: Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 89
Брентфорд — Лестер 1:1
Голы: Йенсен, 32 — Барнс, 52
Вулверхэмптон — Лидс 2:4
Голы: Хонни, 65, Кунья, 73 — Харрисон, 6, Эйлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+7
Саугэмптон — Тоттенхэм 3:3
Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 77, Ворд-Прауз, 90+3 (пен) — Порро, 45+1, Кейн, 65, Перишич, 74
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что гол украинского защитника Александра Зинченко в ворота Астон Виллы в матче английской Премьер-лиги признали лучшим в лондонском Арсенале в феврале.