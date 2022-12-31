Английская Премьер-лига. Ливерпуль завершил год курьезной победой благодаря двум автоголам — видео
В матче забивали только игроки Лестера (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Состоялись два матча 18-го тура английской Премьер-лиги.
Ливерпуль в матче с Лестером пропустил уже на 4-й минуте, однако еще до перерыва сумел выйти вперед благодаря защитнику соперника Фасу, который дважды забил в собственные ворота.
Два автогола в итоге стали решающими и принесли мерсисайдцам победу 2:1.
В другом матче дня Брентфорд на выезде обыграл Вест Хэм 2:0.
Результаты матчей:
Ливерпуль — Лестер 2:1
Голы: Фас, 38 (авт), 45 (авт) — Дьюсбери-Холл, 4
Вест Хэм — Брентфорд 0:2
Голы: Тони, 18, Дасилва, 43
Турнирная таблица
В предыдущем туре Ливерпуль обыграл Астон Виллу (3:1).