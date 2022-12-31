Английская Премьер-лига. Ливерпуль завершил год курьезной победой благодаря двум автоголам — видео

31 декабря, 00:00
Поделиться:
В матче забивали только игроки Лестера (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В матче забивали только игроки Лестера (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Состоялись два матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль в матче с Лестером пропустил уже на 4-й минуте, однако еще до перерыва сумел выйти вперед благодаря защитнику соперника Фасу, который дважды забил в собственные ворота.

Видео дня

Два автогола в итоге стали решающими и принесли мерсисайдцам победу 2:1.

Читайте также:
Ливерпуль объявил о трансфере одного из лучших бомбардиров ЧМ-2022

В другом матче дня Брентфорд на выезде обыграл Вест Хэм 2:0.

Результаты матчей:

Ливерпуль — Лестер 2:1
Голы: Фас, 38 (авт), 45 вт) — Дьюсбери-Холл, 4

https://www.youtube.com/watch?v=AsGM9em1rLs

Вест Хэм — Брентфорд 0:2
Голы: Тони, 18, Дасилва, 43

https://www.youtube.com/watch?v=wdyZd54ndQM

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ливерпуль обыграл Астон Виллу (3:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига Вест Хэм Лестер Сити

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X