Английская Премьер-лига. Ливерпуль завершил год курьезной победой благодаря двум автоголам — видео 31 декабря, 00:00 В матче забивали только игроки Лестера (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Состоялись два матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль в матче с Лестером пропустил уже на 4-й минуте, однако еще до перерыва сумел выйти вперед благодаря защитнику соперника Фасу, который дважды забил в собственные ворота.

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Два автогола в итоге стали решающими и принесли мерсисайдцам победу 2:1.

В другом матче дня Брентфорд на выезде обыграл Вест Хэм 2:0.

Результаты матчей:

Ливерпуль — Лестер 2:1

Голы: Фас, 38 (авт), 45 (авт) — Дьюсбери-Холл, 4

Вест Хэм — Брентфорд 0:2

Голы: Тони, 18, Дасилва, 43

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ливерпуль обыграл Астон Виллу (3:1).