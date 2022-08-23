Манчестер Юнайтед обыграл остающийся без побед Ливерпуль после двух поражений подряд на старте сезона

23 августа, 00:28
Рашфорд принес победу МЮ (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Рашфорд принес победу МЮ (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В заключительном матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 победил на своем поле Ливерпуль после двух поражений кряду на старте чемпионата.

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Первый тайм остался за хозяевами поля, которые могли открыть счет уже на 11-й минуте, когда Фернандеш в падении переправил мяч на свободного Эланга, а тот пробил в стойку.

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Но по завершении первой четверти часа игры с лишним МЮ удалось забить. Это Санчо получил пас от Эланги, на замахе убрал защитников и закатил мяч в угол ворот.

В конце первого тайма гости чуть не сравняли счет, когда Фернандеш едва не срезал мяч в свои ворота, но угодил в Мартинеса, стоявшего на линии ворот.

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В начале второго тайма Юнайтед увеличил свое преимущество после того, как Марсьяль отдал на Рашфорда, тот избежал офсайда, убежал на свидание с голкипером и точно пробил в ближний угол.

Замены позволили Ливерпулю усилить давление на ворота соперника, в результате чего был забит гол Салахом, который головой отправил мяч в сетку после сейва Де Хеа.

Найти еще один момент для взятия ворот мерсисайдцам не удалось, поэтому после трех туров у них пока нет побед. Манкунианцы выиграли впервые текущем розыгрыше АПЛ.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1
Голы: Санчо, 16, Рашфорд, 53 — Салах, 81

Накануне Манчестер Сити сыграл вничью с Ньюкаслом, а Челси потерпел разгром от Лидса — 0:3.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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