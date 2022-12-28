Английская Премьер-лига. Челси прервал серию поражений, Манчестер Юнайтед приблизился к топ-4 — видео
Манчестер Юнайтед разгромил Ноттингем Форест (Фото:REUTERS/Phil Noble)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) состоялось еще два матча 17-го тура.
Челси прервал свою серию из четырех поражений кряду победой над Борнмутом на своем поле со счетом 2:0 и поднялся на восьмое место.
Успех лондонцам еще в первом тайме обеспечили голы Хаверца и Маунта, которому ассистировал автор первого забитого мяча.
Манчестер Юнайтед со счетом 3:0 разгромил в домашних стенах Ноттингем Форест благодаря результативным ударам Рашфорда, Марсьяля и Фреда.
Эта победа позволила манкунианцам вплотную приблизиться к четвертому месту в зоне Лиги чемпионов, которое занимает Тоттенхэм, на один балл при матче в запасе.
Результаты 17 тура АПЛ:
Челси — Борнмут 2:0
Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24
Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 3:0
Голы: Рашфорд, 19, Марсьяль, 23, Фред, 87
Турнирная таблица АПЛ
Накануне Арсенал увеличил свой отрыв до семи очков на вершине таблицы благодаря домашней победе над Вест Хэмом — 3:1.