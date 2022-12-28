Английская Премьер-лига. Челси прервал серию поражений, Манчестер Юнайтед приблизился к топ-4 — видео 28 декабря, 01:19 Манчестер Юнайтед разгромил Ноттингем Форест (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) состоялось еще два матча 17-го тура.



Челси прервал свою серию из четырех поражений кряду победой над Борнмутом на своем поле со счетом 2:0 и поднялся на восьмое место.

Успех лондонцам еще в первом тайме обеспечили голы Хаверца и Маунта, которому ассистировал автор первого забитого мяча.

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Манчестер Юнайтед со счетом 3:0 разгромил в домашних стенах Ноттингем Форест благодаря результативным ударам Рашфорда, Марсьяля и Фреда.

Эта победа позволила манкунианцам вплотную приблизиться к четвертому месту в зоне Лиги чемпионов, которое занимает Тоттенхэм, на один балл при матче в запасе.

Результаты 17 тура АПЛ:

Челси — Борнмут 2:0

Голы: Хаверц, 16, Маунт, 24

Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 3:0

Голы: Рашфорд, 19, Марсьяль, 23, Фред, 87

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне Арсенал увеличил свой отрыв до семи очков на вершине таблицы благодаря домашней победе над Вест Хэмом — 3:1.