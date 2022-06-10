Английская Премьер-лига приостановила трансляции своих матчей в России на шесть лет — СМИ

10 июня, 08:30
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Сумма контракта АПЛ с Матч ТВ составляет 50 млн евро (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сумма контракта АПЛ с Матч ТВ составляет 50 млн евро (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Английская Премьер-лига (АПЛ) на шесть лет приостановила контракт в более 50 млн евро с российской телекомпанией Матч ТВ на трансляцию матчей в РФ, сообщает The Athletic.

По информации ресурса, 9 июня клубам АПЛ сообщили, что сделка с телекомпанией, которая принадлежит подсанкционному Газпромбанку, приостановлена.

Новый контракт с Матч ТВ должен был начаться в следующем сезоне 2022/2023, а его срок оканчивался в 2028 году.

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Это решение последовало за мартовским сообщением о том, что английская Премьер-лига пересматривает договоренности о вещании в РФ.

Затем АПЛ приостановила одну трансляционную сделку в России — с крупной платформой Okko Sport, чья группа Rambler принадлежит государственному банку Сбербанк.

Кроме того, Лига и клубы пожертвовали 1,2 млн евро в поддержку народа Украины для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Газпромбанк Санкции против России Санкции Запада Английская Премьер-лига Война России против Украины

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