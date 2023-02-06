Грозит снятие очков. Английская Премьер-лига обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей 6 февраля, 13:19 К Манчестеру Сити могут применить санкции (Фото:REUTERS/David Klein)

Английская Премьер-лига обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Каждый сезон с 2009/10 по 2017/18 включительно, участники Премьер-лиги должны были предоставить точную информацию о финансовом состоянии клуба, в частности, о его доходах, в том числе от спонсорства, связанных сторон и операционных расходов, впрочем, Манчестер. Сити не придерживался этих правил, сообщает официальный сайт АПЛ.

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В частности, Манчестер Сити с сезона-2009/10 в сезон-2012/13 не предоставлял полную информацию о зарплате тренера в его контракте, а в течение сезонов 2010/11−2015/16 клуб допустил такие нарушения в отношении некоторых игроков.

В сезонах 2013/14, 2014/15 и 2017/18 Манчестер Сити нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.



Кроме этого, каждый сезон с 2015/16 по 2017/18 включительно «горожане» нарушили правила по доходах



Рассмотрение этих обвинений будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме.



Члены Комиссии будут назначены независимым председателем судейской коллегии Премьер-лиги.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, если нарушения будут доказаны, то «горожанам» грозит снятие очков в чемпионате.



Накануне Манчестер Сити уступил Тоттенхэму в матче английской Премьер-лиги.