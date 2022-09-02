Манчестер Юнайтед впервые за полтора года выиграл три официальных матча кряду и поднялся на пятое место АПЛ — видео 2 сентября, 02:34 Санчо (слева) принес победу МЮ (Фото:REUTERS/Craig Brough)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился пятый тур.



Манчестер Юнайтед переиграл на выезде Лестер со счетом 1:0, впервые за полтора года победив в трех официальных матчах кряду.

Три очка гостям принес результативный удар Джейдона Санчо на 23-й минуте, когда ему ассистировал Маркус Рашфорд.

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Победа позволила манкунианцам подняться на пятое место АПЛ с отставанием в шесть очков от лидера Арсенала, с которым они сыграют дома в следующем туре.

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Санчо, 23

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Арсенал, в заявке которого не оказалось украинца Александра Зинченко, переиграл на своем поле Астон Виллу — 3:1. Также дома Манчестер Сити разгромил Ноттингем Форест 6:0, а Ливерпуль вырвал победу 2:1 над Ньюкаслом.

Ранее Челси сенсационно уступил на выезде Саутгемптону со счетом 1:2, потерпев второе поражение в пяти стартовых матчах нового сезона АПЛ.

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