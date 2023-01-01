Английская Премьер-лига. Челси и Тоттенхэм сенсационно потеряли очки — видео 1 января, 21:08 Тоттенхэм проиграл дома Астон Вилле (Фото:Reuters/Paul Childs)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился 18-й тур.



Челси на выезде не сумел победить последнюю на сегодня команду в турнирной таблице Ноттингем Форест, сыграв вничью 1:1.

Гости открыли счет на 16-й минуте благодаря голу Стерлинга, но хозяева поля смогли отыграться на исходе часа игры с лишним — отличился Орье.

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Другой столичный гранд Тоттенхэм не сумел вернуться в зону Лиги чемпионов, неожиданно уступив на своем поле Астон Вилле — 0:2.

Оба своих мяча бирмингемцы забили во втором тайме усилиями Буэндии и Дугласа Луиса. Это поражение оставило лондонцев на пятой позиции.

Результаты 18 тура АПЛ:

Ноттингем Форест — Челси — 1:1

Голы: Орье, 61 — Стерлинг, 16

Тоттенхэм — Астон Вилла — 0:2

Голы: Буэндия, 50, Дуглас Луис, 73

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне в этом же туре АПЛ Эвертон Миколенко отобрал очки у Манчестер Сити — 1:1, тогда как Арсенал Зинченко разгромил на выезде Брайтон — 4:2.