Ярмоленко голом помог Вест Хэму выиграть матч в английской Премьер-лиге — видео 13 марта, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Вест Хэм поднялся на пятое место (Фото:ФК Вест Гем via Twitter)

Украинский полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал одним из героев встречи против Астон Виллы в 29 туре английской Премьер-лиги.

Ярмоленко остался вне стартового состава, однако после перерыва наставник Вест Хэма при счете 0:0 решил усилить атакующую линию и выпустил украинца.

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Украинец не подвел и на 70-й минуте вывел молотобойцев вперед, забив за свой клуб впервые с июля 2020 года.

В итоге гол Ярмоленко помог Вест Хэму одержать победу со счетом 2:1 и подняться на пятое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее Андрей Ярмоленко обратился к футболистам сборной России, которые молчат о военном вторжении РФ.

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