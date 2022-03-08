Английская Премьер-лига запретила трансляцию своих матчей в России

8 марта, 18:15
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АПЛ подключилась к санкциям против России (Фото:premierleague.com)

АПЛ подключилась к санкциям против России (Фото:premierleague.com)

Английская Премьер-лига (АПЛ) приняла решение приостановить трансляцию своих поединков на территории России из-за военного вторжения в Украину.

Лига и клубы согласились приостановить соглашение с российским телевизионным партнером Rambler (Okko Sport) и пожертвовали 1,2 млн евро в поддержку народа Украины, об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

«Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру, и наши мысли со всеми пострадавшими. Пожертвование в размере 1,2 млн евро будет передано Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся», — говорится в заявлении АПЛ.

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Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Россия Война в Украине Английская Премьер-лига Санкции

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