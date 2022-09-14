Аполлон — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 14 сентября, 15:51 Днепр-1 проиграл в первом туре Лиги конференций (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги конференций между Аполлоном и Днепром-1.



Матч Аполлон (Кипр) — Днепр-1 (Украина) состоится 15 сентября в 19:45 по киевскому времени в Никосии на стадионе ГСП.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

Что нужно знать про Аполлон перед матчем:

сыграл вничью 0:0 в первом туре на выезде с Вадуцем ( Лихтенштейн);

Лихтенштейн); стал чемпионом Кипра прошлого сезона;

занимает 2 место в национальном первенстве текущей кампании, уступая лидеру Ариса по разнице мячей;

не знает поражений четыре последних игры кряду во всех турнирах при трех победах;

Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

проиграл 0:1 в первом туре дома АЗ ( Нидерланды);

Нидерланды); идет на 3 месте украинской Премьер-лиги новой кампании с отставанием в один балл от лидера Колоса;

одержал три победы в четырех последних играх во всех турнирах при одном поражении.

не сыграют полузащитники Бланко, Лучкевич, нападающий Громов ( травмы).

Ориентировочные составы:

Аполлон: Йованович, Пейбернес, Роберж, Алесами, Кабрал, Сполярич, Коль, Шахар, Хаммас, Хенти, Питтас

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик

НВ

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