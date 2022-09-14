Аполлон — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги конференций
Днепр-1 проиграл в первом туре Лиги конференций (Фото:СК Днепр-1)
НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги конференций между Аполлоном и Днепром-1.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Аполлон — Днепр-1 можно здесь
Матч Аполлон (Кипр) — Днепр-1 (Украина) состоится 15 сентября в 19:45 по киевскому времени в Никосии на стадионе ГСП.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать про Аполлон перед матчем:
- сыграл вничью 0:0 в первом туре на выезде с Вадуцем (Лихтенштейн);
- стал чемпионом Кипра прошлого сезона;
- занимает 2 место в национальном первенстве текущей кампании, уступая лидеру Ариса по разнице мячей;
- не знает поражений четыре последних игры кряду во всех турнирах при трех победах;
Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:
- проиграл 0:1 в первом туре дома АЗ (Нидерланды);
- идет на 3 месте украинской Премьер-лиги новой кампании с отставанием в один балл от лидера Колоса;
- одержал три победы в четырех последних играх во всех турнирах при одном поражении.
- не сыграют полузащитники Бланко, Лучкевич, нападающий Громов (травмы).
Ориентировочные составы:
Аполлон: Йованович, Пейбернес, Роберж, Алесами, Кабрал, Сполярич, Коль, Шахар, Хаммас, Хенти, Питтас
Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик
НВ
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