Аполлон — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

14 сентября, 15:51
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Днепр-1 проиграл в первом туре Лиги конференций (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 проиграл в первом туре Лиги конференций (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги конференций между Аполлоном и Днепром-1.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аполлон — Днепр-1 можно здесь

Матч Аполлон (Кипр) — Днепр-1 (Украина) состоится 15 сентября в 19:45 по киевскому времени в Никосии на стадионе ГСП.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать про Аполлон перед матчем:

  • сыграл вничью 0:0 в первом туре на выезде с Вадуцем (Лихтенштейн);
  • стал чемпионом Кипра прошлого сезона;
  • занимает 2 место в национальном первенстве текущей кампании, уступая лидеру Ариса по разнице мячей;
  • не знает поражений четыре последних игры кряду во всех турнирах при трех победах;
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Что нужно знать про Днепр-1 перед матчем:

  • проиграл 0:1 в первом туре дома АЗ (Нидерланды);
  • идет на 3 месте украинской Премьер-лиги новой кампании с отставанием в один балл от лидера Колоса;
  • одержал три победы в четырех последних играх во всех турнирах при одном поражении.
  • не сыграют полузащитники Бланко, Лучкевич, нападающий Громов (травмы).

Ориентировочные составы:

Аполлон: Йованович, Пейбернес, Роберж, Алесами, Кабрал, Сполярич, Коль, Шахар, Хаммас, Хенти, Питтас

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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