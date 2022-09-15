Аполлон — Днепр-1. Онлайн-трансляция матча Лиги конференций

15 сентября, 01:15
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Днепр-1 проиграл в первом туре (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 проиграл в первом туре (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом игры второго тура группового раунда Лиги конференций между Аполлоном (Кипр) и Днепром-1 (Украина). Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 15 сентября.

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Ориентировочные составы:

Аполлон: Йованович, Пейбернес, Роберж, Алесами, Кабрал, Сполярич, Коль, Шахар, Хаммас, Хенти, Питтас

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик

Видео дня

Матч состоится в Никосии на стадионе ГСП. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Аполлон сыграл вничью 0:0 в первом туре на выезде с Вадуцем (Лихтенштейн). Команда стала чемпионом Кипра прошлого сезона.

Клуб занимает 2 место в национальном первенстве текущей кампании, уступая лидеру Ариса по разнице мячей. Коллектив не знает поражений четыре последних игры кряду во всех турнирах при трех победах.

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Днепр-1 проиграл 0:1 в первом туре дома АЗ (Нидерланды). Команда идет на 3 месте украинской Премьер-лиги новой кампании с отставанием в один балл от лидера Колоса.

Клуб одержал три победы в четырех последних играх во всех турнирах при одном поражении. За коллектив не сыграют полузащитники Бланко, Лучкевич, нападающий Громов (травмы).

Статистика не знает матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аполлон является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,85, то, что выиграет Днепр-1, оценивается в 3,90, ничья — в 3,25.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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