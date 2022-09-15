Днепр-1 обыграл Аполлон на выезде и одержал первую победу в Лиге конференций — видео 15 сентября, 21:42 Довбик оформил дубль (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Днепр-1 со счетом 3:1 одолел кипрский Аполлон на выезде в матче второго тура группового раунда Лиги конференций.



Гости открыли счет уже на 11-й минуте, когда Гуцуляк отдал мяч на Довбика, тот переправил его на Рубчинского, который в падении отправил снаряд в ворота.

Еще до того, как прошло полчаса игры, украинский клуб увеличил свое преимущество. Это Рубчинский отдал на Довбика, который на замахе обыграл голкипера и отправил круглого в пустые ворота.

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В самом конце первого тайма Днепр-1 довел счет до разгромного, когда Довбик оформил дубль после перепасовки с Бузанелло.

Впрочем, Аполлон на 58-й минуте отквитал один гол: Питтас в падении запер навес в угол ворот. Примечательно, что, как показал повтор, нападающий был в офсайде, однако на матче не было системы видеоарбитров, поэтому мяч засчитали.

Аполлон — Днепр-1 1:3

Голы: Питтас, 58 — Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45

В матче первого тура группового раунда Лиги конференций Днепр-1 со счетом 0:1 проиграл на своем поле нидерландскому АЗ.

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