«У судьи был другой ракурс». Легендарный арбитр объяснил, почему в первом тайме не засчитали гол «Фурии Рохи» в ворота сборной Украины U-21 28 июня, 09:14 Ошибка Нещерета (Фото:Скриншот)

В последнем матче группового этапа Евро U-21 между Украиной и Испанией (2:2) голкипер сине-желтых допустил ужасную ошибку, после которой мяч оказался в сетке ворот.

На 20-й минуте матча вратарь украинской сборной Руслан Нещерет попал мячом себе в ногу, вводя его в игру. Круглый отлетел к игроку сборной Испании, который отправил его в пустые ворота. Однако главный арбитр матча спорно отменил гол из-за нарушения правил.

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Легенда судейства в Испании Итурральде Гонсалес прокомментировал незасчитанный гол и объяснил решение арбитра не указывать на центр поля.

«Единственное логическое объяснение, которое может быть в этой ситуации, заключается в том, что судья увидел со своего ракурса, что Рикельме действительно коснулся вратаря и вступил с ним в контакт. Тем самым испанский игрок усложнил Нещерету возможность введения мяча в игру, нарушив правила».

Также испанец добавил, что если все было в рамках правил, то это грубая судейская ошибка.

«В противном случае мы все стали свидетелями грубой судейской ошибки. Последнее слово должно принадлежать Рикельме, только он знает, коснулся ли Нещерета в этом эпизоде», — цитирует AS Итурральде Гонсалеса.

Отметим, что молодежная сборная Украины вышла в ¼ Евро U-21 и сыграет там с командой, которая займет первое место в группе D.

Ранее сообщалось сборная Украины U-21 потеряла форварда на Евро-2023.