«Вырвали ничью у лидера чемпионата». Минай иронично отреагировал на поражение от Шахтера после чудовищной ошибки арбитра 3 мая, 16:47 Минай минимально уступил Шахтеру (Фото:ФК Шахтер)

Минай отреагировал на грубую ошибку арбитра, стоившую клубу ничьей в матче с Шахтером в 24-м туре украинской Премьер-лиги.

В конце первого тайма арбитр Николай Балакин не засчитал чистый гол Миная после того, как мяч пересек линию ворот. Ошибка рефери повлияла на исход матча – Шахтер победил с минимальным счетом 1:0.

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Пресс-служба закарпатского клуба в официальном аккаунте в Instagram указала, что матч завершился вничью 1:1.

"Минай в выездной для себя игре 24-го тура вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив нам не засчитают...", - говорится в сообщении Миная.

Минай находится на 13-м месте УПЛ и борется за выживание.

Ранее сообщалось, что игроки Миная на турецких сборах подрались с футболистами российского Шинника.