Скандал в английской Премьер-лиге. Судья ударил звезду Ливерпуля в перерыве матча против Арсенала — видео
Робертсон получил локтем в челюсть (Фото:REUTERS/Phil Noble)
В матче 30-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Арсеналом (2:2) случился скандальный эпизод.
Об этом сообщает Daily Mail.
После того как прозвучал свисток на перерыв защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон подошел к ассистенту главного арбитра Константину Хацидакису, вероятно, высказав ему некоторые претензии.
В ответ игрок получил от судьи отмашку локтем в челюсть.
Робертсон стал держаться за подбородок, а футболисты Ливерпуля подбежали к главному арбитру Полу Тирни, обратив его внимание на инцидент.
Примечательно, что Робертсон получил еще и желтую карточку.
Сообщается, что Футбольная ассоциация и организация, ответственная за назначение арбитров на матчи АПЛ [PGMOL], приступила к расследованию инцидента.
Такой поступок обычно классифицируется как насильственное поведение и арбитру грозит дисквалификация на три игры.
Ранее сообщалось, что в Болгарии футболисты напали на арбитра и выгнали его за пределы поля.