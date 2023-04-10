Скандал в английской Премьер-лиге. Судья ударил звезду Ливерпуля в перерыве матча против Арсенала — видео 10 апреля, 12:24 Робертсон получил локтем в челюсть (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Арсеналом (2:2) случился скандальный эпизод.

Об этом сообщает Daily Mail.

После того как прозвучал свисток на перерыв защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон подошел к ассистенту главного арбитра Константину Хацидакису, вероятно, высказав ему некоторые претензии.

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В ответ игрок получил от судьи отмашку локтем в челюсть.

Робертсон стал держаться за подбородок, а футболисты Ливерпуля подбежали к главному арбитру Полу Тирни, обратив его внимание на инцидент.

Примечательно, что Робертсон получил еще и желтую карточку.

Сообщается, что Футбольная ассоциация и организация, ответственная за назначение арбитров на матчи АПЛ [PGMOL], приступила к расследованию инцидента.

Такой поступок обычно классифицируется как насильственное поведение и арбитру грозит дисквалификация на три игры.

Ранее сообщалось, что в Болгарии футболисты напали на арбитра и выгнали его за пределы поля.