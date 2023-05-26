«Полетели головы». Украинского арбитра навсегда отстранили от футбола после поражения Днепра-1 — журналист 26 мая, 21:20 Арановский (Фото:ФК Рух)

Евгений Арановский, который был главным судьей VAR в матче 28-го тура УПЛ между Днепром-1 и Ворсклой, больше никогда не сможет обслуживать футбольные матчи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Матч Днепр-1 — Ворскла, похоже, уже сейчас имеет резонансный отголосок. Ведь по его итогам в судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Таких поединков в этом сезоне, насколько я знаю, немало. И во взрослом УПЛ, и в юношеском. А еще в Первой и Второй лигах ПФЛ.

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Так вот, по моей информации, по меньшей мере один арбитр у нас закончил с футболом. Навсегда. Это Евгений Арановский, который позавчера был главным в фургоне VAR на матче Днепр-1 — Ворскла. Он пожизненно отстранен от судейства. Словом, страсти на финише у нас горячие. А головы, похоже, полетели еще до завершения сезона", — написал Бурбас.

Фото: Телеграмма: Igor Burbas

Стоит отметить, что Днепр-1 выпустил видео, в котором собрал все ошибки арбитров в матче против Ворсклы.

Ранее главный тренер Днепра-1 Александр Кучер раскритиковал судей, которые обслуживали матч днепрян против полтавского клуба.

Также мы сообщали, что из-за поражения от Ворсклы (1:2) Днепр-1 потерял практически все шансы на чемпионство.