«Полетели головы». Украинского арбитра навсегда отстранили от футбола после поражения Днепра-1 — журналист
Арановский (Фото:ФК Рух)
Евгений Арановский, который был главным судьей VAR в матче 28-го тура УПЛ между Днепром-1 и Ворсклой, больше никогда не сможет обслуживать футбольные матчи.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Игорь Бурбас.
«Матч Днепр-1 — Ворскла, похоже, уже сейчас имеет резонансный отголосок. Ведь по его итогам в судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Таких поединков в этом сезоне, насколько я знаю, немало. И во взрослом УПЛ, и в юношеском. А еще в Первой и Второй лигах ПФЛ.
Стоит отметить, что Днепр-1 выпустил видео, в котором собрал все ошибки арбитров в матче против Ворсклы.
Ранее главный тренер Днепра-1 Александр Кучер раскритиковал судей, которые обслуживали матч днепрян против полтавского клуба.
Также мы сообщали, что из-за поражения от Ворсклы (1:2) Днепр-1 потерял практически все шансы на чемпионство.