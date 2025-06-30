Новый тренер Шахтера пригласил в клуб двух звезд Фенербахче — СМИ
Арда Туран (Фото: ФК Шахтер)
Турецкий наставник Шахтера Арда Туран перед началом сезона хочет усилить состав донецкой команды двумя игроками стамбульского Фенербахче, сообщает Haberler, сообщает Habler.
По информации источника, Туран хочет видеть в Шахтере турецких полузащитников Ирфана Кахведжи и Исмаила Юксека.
Туран уже провел с игроками телефонный разговор, обсудив потенциальный трансфер. Оба футболиста получают мало игрового времени в Фенербахче, поэтому с энтузиазмом восприняли предложение Турана. Стороны достигли устного согласия на переход, и теперь все зависит от договоренностей между клубами.
В ближайшее время Шахта и Фенербахче должны начать переговоры. Если стороны согласуют трансферные условия, то Кахведжи и Юксек начнут новый сезон в составе «горняков».
