Новый тренер Шахтера пригласил в клуб двух звезд Фенербахче — СМИ

30 июня, 13:04
Арда Туран (Фото: ФК Шахтер)

Турецкий наставник Шахтера Арда Туран перед началом сезона хочет усилить состав донецкой команды двумя игроками стамбульского Фенербахче, сообщает Haberler, сообщает Habler.

По информации источника, Туран хочет видеть в Шахтере турецких полузащитников Ирфана Кахведжи и Исмаила Юксека.

Туран уже провел с игроками телефонный разговор, обсудив потенциальный трансфер. Оба футболиста получают мало игрового времени в Фенербахче, поэтому с энтузиазмом восприняли предложение Турана. Стороны достигли устного согласия на переход, и теперь все зависит от договоренностей между клубами.

В ближайшее время Шахта и Фенербахче должны начать переговоры. Если стороны согласуют трансферные условия, то Кахведжи и Юксек начнут новый сезон в составе «горняков».

Ранее Туран раскрыл первые тактические изменения в Шахтере.

