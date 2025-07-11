«Выбьем Шахтер»: звезда Бешикташа, который играл с Тураном, озвучил амбициозную цель команды в Лиге Европы

Голкипер Бешикташа Мерт Гюнок поделился мыслями об участии своей команды в квалификационном раунде Лиги Европы за право сыграть в основном этапе.

В интервью для Demirören Haber Ajansı 36-летний футболист заявил, что Бешикташ имеет амбициозную цель — сыграть в финале Лиги Европы, который состоится на их стадионе в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Во втором раунде на пути в общую группу ЛЕ Черные орлы, вероятнее всего, встретятся с Шахтером, который тренирует турецкий специалист Арда Туран. Мерт считает, что Бешикташ победит команду своего бывшего товарища по сборной Турции.

«Нам придется начать раньше, нам будет противостоять сильная команда. Вскоре мы сыграем против Шахтера.

Арда Туран хорошо выступил во главе Эюпспора в прошлом сезоне. Он хорошо себя зарекомендовал за последние два года. Сейчас он тренер, который представляет нас в Европе. Он отправится в путешествие с Шахтером. Конечно, он захочет нас победить.

Но финал ЛЕ в этом сезоне состоится на нашем стадионе в Стамбуле. Мы хотели бы туда попасть.

Но важно идти шаг за шагом. Поэтому мы начнем с матча против Шахтера [в Лиге Европы], выбьем их, а затем будем ждать следующего соперника. Наша первая цель — попасть в групповой этап. После этого нам нужно пересмотреть наш подход", — рассказал Гюнок.

Отметим, что в первом раунде отбора Лиги Европы Шахтер разгромил финский Ильвес (6:0).

Украинская команда установила клубный рекорд в еврокубках в дебютном матче Турана. Турецкий тренер после игры отметил украинских игроков Шахтера, которые помогли одолеть Ильвес в Лиге Европы.