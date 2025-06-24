«Слежу за системами Флика и Симеоне». Туран раскрыл первые тактические изменения в Шахтере

Новый главный тренер Шахтера Арда Туран поделился особенностями работы в донецком клубе по сравнению с турецким Эюпспором, который он возглавлял до этого.

По словам Турана, в Шахтере он делает акцент на персональный прессинг и изменение в защитной тактике, сообщает Hürriyet.

«У меня есть футбольный опыт. Я не рассказываю игрокам о том, во что сам не верю и чего сам не делал. Чтобы играть в этот футбол, нужно быть в лучшей физической форме.

Далее — у меня есть некоторые принципы по защите и атаке. В Шахтере по сравнению с Эюпспором мы больше делаем акцент на персональный прессинг, имеем более вариативные защитные схемы. Ведь наши вингеры сильнее, поэтому мы ищем оборонительные системы, где им меньше придется тратиться физически.

Я знаю и внимательно слежу за системами Ханси Флика и Диего Симеоне. У меня также есть собственные идеи. Я не делаю копипаста. Например, я многому научился у Фатиха Терима. Я соединил все вместе", — сказал Туран.

