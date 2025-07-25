Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем — СМИ

25 июля
Неймар (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

В четверг, 24 июля, донецкий Шахтер обыграл турецкий Бешикташ со счетом 4:2 в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

По данным журналиста Серкана Аккоюна, главный тренер «горняков» Арда Туран нашел интересный способ дополнительно мотивировать бразильских легионеров Кевина, Алиссона и Эгиналду перед поединком.

Туран позвонил звездному форварду Неймару и попросил его поговорить с тремя молодыми бразильцами.

Разговор с легендой бразильского футбола положительно повлиял на настроение этих футболистов. В матче с Бешикташем Кевин оформил дубль, а Алиссон и Эгиналду забили по голу.

Напомним, Арда Туран выступал вместе с Неймаром за каталонскую Барселону.

33-летний Неймар сейчас играет в родной стране за Сантос. Он лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов).

Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

