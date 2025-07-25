Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем — СМИ
Неймар (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)
В четверг, 24 июля, донецкий Шахтер обыграл турецкий Бешикташ со счетом 4:2 в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.
По данным журналиста Серкана Аккоюна, главный тренер «горняков» Арда Туран нашел интересный способ дополнительно мотивировать бразильских легионеров Кевина, Алиссона и Эгиналду перед поединком.
Туран позвонил звездному форварду Неймару и попросил его поговорить с тремя молодыми бразильцами.
Разговор с легендой бразильского футбола положительно повлиял на настроение этих футболистов. В матче с Бешикташем Кевин оформил дубль, а Алиссон и Эгиналду забили по голу.
Напомним, Арда Туран выступал вместе с Неймаром за каталонскую Барселону.
33-летний Неймар сейчас играет в родной стране за Сантос. Он лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов).
Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.
Мы писали, что тренер Бешикташа пообещал пройти Шахтер после поражения в первом матче.