В четверг, 24 июля, донецкий Шахтер обыграл турецкий Бешикташ со счетом 4:2 в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

По данным журналиста Серкана Аккоюна, главный тренер «горняков» Арда Туран нашел интересный способ дополнительно мотивировать бразильских легионеров Кевина, Алиссона и Эгиналду перед поединком.

Реклама

Туран позвонил звездному форварду Неймару и попросил его поговорить с тремя молодыми бразильцами.

Разговор с легендой бразильского футбола положительно повлиял на настроение этих футболистов. В матче с Бешикташем Кевин оформил дубль, а Алиссон и Эгиналду забили по голу.

Напомним, Арда Туран выступал вместе с Неймаром за каталонскую Барселону.

33-летний Неймар сейчас играет в родной стране за Сантос. Он лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов).

Читайте также: Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Ответный матч Шахтер — Бешикташ состоится в четверг, 31 июля.

Мы писали, что тренер Бешикташа пообещал пройти Шахтер после поражения в первом матче.