«Мое сердце и мои мысли всегда с ними». Новый тренер Шахтера признался, испытывает ли страх из-за войны в Украине

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился мыслями о войне России против Украины и ее влиянии на команду.

В интервью испанскому изданию Marca Туран рассказал, что не испытывает никакого страха из-за войны.

«Ни на миг, с первого дня», — четко заявил Туран.

Арда добавил, что наоборот стремится поддержать людей через футбол.

Реклама

Читайте также: Шахтер установил клубный рекорд в еврокубках в дебютном матче Арды Турана

«Мы приезжаем в Украину, чтобы добавить немного радости в жизнь людей через нашу работу. Мы будем прилагать все усилия, чтобы сделать их как можно счастливее благодаря нашему футболу и нашим достижениям. Мое сердце и мои мысли всегда с ними», — сказал Туран.

Также турецкий специалист рассказал, как война влияет на повседневную жизнь команды.

«Конечно, это влияет. Мы говорим о жизни. Но мои игроки невероятно профессиональные. Что бы ни случилось, они стараются выкладываться на поле на все 100%. Я очень уважаю их. На каждой встрече я говорю: „Футбол важен, но ничто в жизни не важнее наших семей“. Я с самого начала говорил им, что я с ними в каждом аспекте их жизни», — резюмировал Туран.

Ранее сообщалось, что Шахтер под руководством Турана деклассировал Ильвес (6:0) в первом матче квалификации Лиги Европы.