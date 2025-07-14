«Мое сердце и мои мысли всегда с ними». Новый тренер Шахтера признался, испытывает ли страх из-за войны в Украине
Арда Туран возглавил Шахтер в мае 2025 года (Фото: ФК Шахтёр)
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился мыслями о войне России против Украины и ее влиянии на команду.
В интервью испанскому изданию Marca Туран рассказал, что не испытывает никакого страха из-за войны.
«Ни на миг, с первого дня», — четко заявил Туран.
Арда добавил, что наоборот стремится поддержать людей через футбол.
«Мы приезжаем в Украину, чтобы добавить немного радости в жизнь людей через нашу работу. Мы будем прилагать все усилия, чтобы сделать их как можно счастливее благодаря нашему футболу и нашим достижениям. Мое сердце и мои мысли всегда с ними», — сказал Туран.
Также турецкий специалист рассказал, как война влияет на повседневную жизнь команды.
«Конечно, это влияет. Мы говорим о жизни. Но мои игроки невероятно профессиональные. Что бы ни случилось, они стараются выкладываться на поле на все 100%. Я очень уважаю их. На каждой встрече я говорю: „Футбол важен, но ничто в жизни не важнее наших семей“. Я с самого начала говорил им, что я с ними в каждом аспекте их жизни», — резюмировал Туран.
