«Это самый плохой день». Тренер Шахтера прокомментировал разгромное поражение от ЛНЗ

Главный тренер донецкой команды Арда Туран взял на себя ответственность за поражение от ЛНЗ ( 1:4) в восьмом туре УПЛ.

В послематчевом комментарии наставник Шахтера поздравил черкасскую команду с победой и заявил, что это его худший день с тех пор, как он начал тренерскую деятельность, сообщает Tribuna.com .

«Хочу поздравить наших оппонентов. Они действительно сыграли сегодня лучше и полностью заслужили этот результат. Честно, я думаю, это мой самый плохой день с тех пор, как я отправился в ремесло главного тренера.

То, что я сегодня чувствую, это действительно опустошение. Пожалуй, подобное чувство именно в контексте моей тренерской карьеры произошло впервые.

Я полностью принимаю эту ответственность, когда команда пропускает четыре мяча в домашней игре. Это полностью моя ответственность, и я ее не буду избегать.

Иногда просто нужно уметь выйти и сражаться так, как это происходило на футболе в детстве, на улицах. Сегодня игра была построена, в первую очередь, вокруг ситуации один в один. К сожалению, мы не сумели достойно ответить на все случившиеся эпизоды.

Важно также отметить, какой будет наша реакция как у обычной команды или как у команды чемпионов. После паузы на матчи сборных у нас будет очень много уроков, которые нам придется всем вместе почерпнуть из сегодняшнего матча", - сказал Туран.

Отметим, что, несмотря на поражение, Шахтер сохраняет лидерство в УПЛ, имея 17 очков в активе. Динамо идет на второй строчке ( 16 очков), а тройку замыкает Кривбасс, который также имеет 16 баллов.

