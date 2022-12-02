Аргентина — Австралия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
Аргентина выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
НВ представляет анонс матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Австралии.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австралия можно здесь
Поединок Аргентина — Австралия состоится в Эр-Райяне 3 декабря на стадионе Ахмед бин Али. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:
- вышла в 1/8 финала с первого места в группе С, проиграв Саудовской Аравии (1:2) и выиграв у Мексики (2:0) и Польши (2:0);
- выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение;
- под вопросом участие в матче вингера Ди Марии (повреждение).
Что нужно знать про сборную Австралии перед матчем:
- финишировала второй в группе D, разгромно проиграв Франции (1:4) и обыграв Тунис (1:0) и Данию (1:0);
- потерпела одно поражение в последних пяти играх при четырех победах.
- проблем с составом не имеет.
Ориентировочные составы:
Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина — Фернандес, Де Пауль, Макаллистер — Гомес, Месси, Лаут. Мартинес
Австралия: Райан — Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич — Леки, Ирвайн, Муй, Гудвин — Дюк, Макгри