Аргентина — Австралия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

2 декабря, 16:46
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Аргентина выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Аргентина выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Австралии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австралия можно здесь

Поединок Аргентина — Австралия состоится в Эр-Райяне 3 декабря на стадионе Ахмед бин Али. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:

  • вышла в 1/8 финала с первого места в группе С, проиграв Саудовской Аравии (1:2) и выиграв у Мексики (2:0) и Польши (2:0);
  • выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение;
  • под вопросом участие в матче вингера Ди Марии (повреждение).
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Что нужно знать про сборную Австралии перед матчем:

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  • финишировала второй в группе D, разгромно проиграв Франции (1:4) и обыграв Тунис (1:0) и Данию (1:0);
  • потерпела одно поражение в последних пяти играх при четырех победах.
  • проблем с составом не имеет.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина — Фернандес, Де Пауль, Макаллистер — Гомес, Месси, Лаут. Мартинес

Австралия: Райан — Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич — Леки, Ирвайн, Муй, Гудвин — Дюк, Макгри

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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