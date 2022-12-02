Аргентина — Австралия. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 2 декабря, 16:46 Аргентина выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Австралии.



Поединок Аргентина — Австралия состоится в Эр-Райяне 3 декабря на стадионе Ахмед бин Али. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:

вышла в 1/8 финала с первого места в группе С, проиграв Саудовской Аравии ( 1:2) и выиграв у Мексики ( 2:0) и Польши ( 2:0);

1:2) и выиграв у Мексики 2:0) и Польши 2:0); выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение;

под вопросом участие в матче вингера Ди Марии ( повреждение).

Что нужно знать про сборную Австралии перед матчем:

финишировала второй в группе D, разгромно проиграв Франции ( 1:4) и обыграв Тунис ( 1:0) и Данию ( 1:0);

1:4) и обыграв Тунис 1:0) и Данию 1:0); потерпела одно поражение в последних пяти играх при четырех победах.

проблем с составом не имеет.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина — Фернандес, Де Пауль, Макаллистер — Гомес, Месси, Лаут. Мартинес

Австралия: Райан — Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич — Леки, Ирвайн, Муй, Гудвин — Дюк, Макгри

