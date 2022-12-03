ЧМ-2022. Гол Месси помог Аргентине выиграть у Австралии и выйти в четвертьфинал — видео

3 декабря, 22:57
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Месси отметился в матче одним забитым мячем (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Месси отметился в матче одним забитым мячем (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022.

Первый тайм получился не лучшим в исполнении обеих команд. Аргентинцы владели мячом большую часть времени и реализовали свой единственный момент.

На 35-й минуте встречи Лионель Месси получил мяч от Николаса Отаменди в штрафной площади австралийцев и поразил дальний угол ворот Мэттью Райана.

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После перерыва преимущество аргентинцев в счете закрепил Хулиан Альварес. Он обокрал Райана, который пошел в обыгрыш в своей штрафной площади, и отправил мяч в пустые ворота.

Австралийцы, практически не имея шансов забить, все же один мяч отыграли. На 77-й минуте Крэйг Гудвин решился на дальний удар. Мяч попал в Фернандеса и оказался в углу ворот аргентинцев. Но отыграться австралийцы не смогли.

Аргентина — Австралия 2:1
Голы: Месси, 35, Альварес, 57 — Фернандес, 77 (автогол)

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов, которая в своем матче 1/8 финала обыграла американцев.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси Видео ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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