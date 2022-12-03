Аргентина — Австралия. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 3 декабря, 04:45 Аргентина — фаворит матча (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Аргентины и Австралии. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 3 декабря.



Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина — Фернандес, Де Пауль, Макаллистер — Гомес, Месси, Лаут. Мартинес

Австралия: Райан — Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич — Леки, Ирвайн, Муй, Гудвин — Дюк, Макгри

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Матч состоится в катарской Эр-Райяне на стадионе Ахмед бин Али. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Аргентина вышла в 1/8 финала с первого места в группе С. В случае победы в четвертьфинале сборная сыграет с победителем поединка Нидерланды — США.

Команда выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, потерпев одно поражение. У коллектива под вопросом участие в матче полузащитника Ди Марии (повреждение).

Австралия финишировала второй в группе D. В случае успеха в четвертьфинале сборная сыграет с победителем поединка Нидерланды — США.

Команда потерпела одно поражение в последних пяти играх во всех турнирах при четырех победах. У коллектива проблем с составом не имеет.

Статистика знает семь матчей между соперниками. Аргентина одержала пять побед, Австралия — одну. Еще в одном поединке зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина — фаворит матча, коэффициент на ее победу равен 1,20, то, что выиграет Австралия, оценивается в 17,00, ничья — в 6,00.