Аргентина в драматичном финале в серии пенальти победила Францию и стала чемпионом мира по футболу 18 декабря, 19:54 Месси завоевал свой первый кубок мира (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сборная Аргентины после счета 3:3 в основное и дополнительное время победила команду Франции в серии пенальти и выиграла чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Аргентина открыла счет на 23-й минуте, когда Дембеле сфолил в штрафной против Ди Марии, а Месси реализовал пенальти.

Прошло всего 13 минут как бело-голубые удвоили преимущество — Макаллистер вырезал отличную передачу на Ди Марию, который пробил мимо Льориса.

Видео дня

Во втором тайме Франции удалось переломить ход игры. На 79-й минуте Мбаппе с пенальти отквитал один гол, а через минуту красивым ударом с лета сравнял счет.

Матч перешел в овертайм, где на 109-й минуте Месси оформил дубль и снова вывел свою команду вперед, но на 117-й минуте французы во второй раз получили право на пенальти и Мбаппе снова был точным, оформив хет-трик.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а вот в серии пенальти Аргентина дожала Францию — 4:2.

Для Аргентины это третий кубок мира в истории. Раньше бело-голубые становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.

Аргентина — Франция 3:3 (4:2 по пенальти)

Голы: Месси, 23 (пен), 109, Ди Мария, 36 — Мбаппе, 79 (пен), 82, 117

Накануне Хорватия обыграла Марокко в матче за 3-е место и стала бронзовым призером ЧМ-2022.