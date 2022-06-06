Второй пента-трик в карьере. Месси забил за сборную Аргентины пять голов в одном матче — видео
Лионель Месси самостоятельно разобрался с Эстонией (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)
Нападающий Лионель Месси продемонстрировал феерическую результативность в товарищеском матче между сборными Аргентины и Эстонии, который состоялся в испанской Памплоне.
Аргентинцы вышли на матч в экспериментальном составе, однако лидер бело-голубых оказался в старте и уже на 9-й минуте продемонстрировал свое мастерство, открыв счет ударом с пенальти, а к перерыву удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме Лионель продолжил феерить на поле и отправил в ворота эстонцев еще три мяча. Кроме Месси в матче никто голов не забивал, а Аргентина одержала разгромную победу 5:0.
До этого Месси забивал пять голов в одном матче только однажды. Выступая в Барселоне, в 2012 году он оформил пента-трик в ворота Байера в Лиге чемпионов.
Ранее сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира-2022, где на групповой стадии сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Сообщалось, что Лионель Месси после завершения контракта с ПСЖ может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.
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