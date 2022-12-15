«Будет много голов». Макрон сделал прогноз на финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция 15 декабря, 17:57 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу-2022, в котором сборная его страны встретится с национальной командой Аргентины.



Слова 44-летнего политика приводит RMC Sport.

«Я думаю, что мы — фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше, так что это команда, которая сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.

Видео дня

Я жду, когда Рабьо снова будет в форме, потому что, пусть мы и хорошо сыграли с Марокко, многое зависит от состава. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы — довольно много голов", — сказал Макрон.

Также президент Франции отметил, что сделать более точный прогноз он сможет утром в день матча.

Финал ЧМ-2022 состоится в ближайшее воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

В полуфинале аргентинцы со счетом 3:0 разгромили хорватов, а французы обыграли марокканцев.

Ранее Макрон точно предугадал счет матча 1/8 финала ЧМ-2022, в котором сборная его страны обыграла поляков, а также авторов всех голов в игре.