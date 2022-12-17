Аргентина — Франция. Где и когда смотреть финал ЧМ-2022

17 декабря, 13:07
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Месси в шаге от трофея (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Месси в шаге от трофея (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

НВ представляет анонс финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Матч Аргентина – Франция состоится в Лусаиле 18 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Аргентины перед матчем:

  • заняла первое место в группе после побед над Польшей и Мексикой и поражения от Саудовской Аравии;
  • в 1/8 финала победила Австралию, в четвертьфинале – Нидерланды, в полуфинале – Хорватию;
  • одержала 10 побед в 11 последних поединках во всех турнирах при одном поражении;
  • под вопросом участие полузащитника Папу Гомеса (травма).
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Что нужно знать о сборной Франции перед матчем:

  • выиграла группу после побед над Австралией и Данией и поражение от Туниса;
  • в 1/8 финала победила Польшу, в четвертьфинале – Англию, в полуфинале – Марокко;
  • выиграла 5 матчей в 6 последних поединках при одном поражении;
  • не сыграет защитник Эрнандес (травма), под вопросом участие защитников Варана, Конате (болезнь), полузащитника Чуамэни (травма), нападающего Комана (болезнь).
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Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Рабьо, Чуамэни, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Аргентины

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