Аргентина — Франция. Где и когда смотреть финал ЧМ-2022
Месси в шаге от трофея (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
НВ представляет анонс финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
Матч Аргентина – Франция состоится в Лусаиле 18 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры - в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Аргентины перед матчем:
- заняла первое место в группе после побед над Польшей и Мексикой и поражения от Саудовской Аравии;
- в 1/8 финала победила Австралию, в четвертьфинале – Нидерланды, в полуфинале – Хорватию;
- одержала 10 побед в 11 последних поединках во всех турнирах при одном поражении;
- под вопросом участие полузащитника Папу Гомеса (травма).
Что нужно знать о сборной Франции перед матчем:
- выиграла группу после побед над Австралией и Данией и поражение от Туниса;
- в 1/8 финала победила Польшу, в четвертьфинале – Англию, в полуфинале – Марокко;
- выиграла 5 матчей в 6 последних поединках при одном поражении;
- не сыграет защитник Эрнандес (травма), под вопросом участие защитников Варана, Конате (болезнь), полузащитника Чуамэни (травма), нападающего Комана (болезнь).
Ориентировочные составы:
Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Рабьо, Чуамэни, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру