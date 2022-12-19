«Диего, спускайся с небес». Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 обратился к Марадоне — видео
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
В Сети опубликовали реакцию капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после победного пенальти своего партнера по команде Гонсало Монтиэля в финале чемпионата мира по футболу-2022.
В ролике демонстрируется, как 35-летний нападающий после последнего удара в матче упал на колени в центре поля.
После этого к Лионелю подбежали другие игроки аргентинской команды, начав обниматься с ним.
Роликом с этим моментом в Twitter поделился журналист Агустин Марио Хименес.
При этом он утверждает, что перед пенальти Монтиэля Месси, подняв глаза к небу, обратился к другой легенде аргентинского футбола Диего Марадоне.
По словам журналиста, Лионель произнес следующую фразу: «Диего, спускайся с небес».
Сообщалось, что после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 толпы фанатов ночью пришли к дому бабушки Месси и пели песни о нем.