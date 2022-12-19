«Диего, спускайся с небес». Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 обратился к Марадоне — видео

19 декабря, 14:11
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В Сети опубликовали реакцию капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после победного пенальти своего партнера по команде Гонсало Монтиэля в финале чемпионата мира по футболу-2022.

В ролике демонстрируется, как 35-летний нападающий после последнего удара в матче упал на колени в центре поля.

После этого к Лионелю подбежали другие игроки аргентинской команды, начав обниматься с ним.

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Роликом с этим моментом в Twitter поделился журналист Агустин Марио Хименес.

При этом он утверждает, что перед пенальти Монтиэля Месси, подняв глаза к небу, обратился к другой легенде аргентинского футбола Диего Марадоне.

По словам журналиста, Лионель произнес следующую фразу: «Диего, спускайся с небес».

https://twitter.com/agimenez/status/1604597080806367232

Сообщалось, что после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 толпы фанатов ночью пришли к дому бабушки Месси и пели песни о нем.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси Диего Марадона Видео ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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