«Я хочу продолжить». Месси изменил свое решение о карьере в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022 18 декабря, 23:05 Со сборной Аргентины Месси выиграл три трофея (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) заявил о желании продолжить выступления за национальную команду.



Слова 35-летнего форварда приводит TyC Sports.

«Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава Богу, он дал мне все. Завершение почти моей карьеры таким образом — это впечатляет.

Видео дня

Читайте также: Назван лучший игрок чемпионата мира по футболу в Катаре

Кубок Америки, чемпионат мира… Это пришло ко мне почти в конце карьеры. Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, в группе, я хочу продолжить выступать еще несколько игр, будучи чемпионом мира", — сказал Лионель.

Всего за сборную Аргентины Месси сыграл 172 матча и забил 98 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и рекордсменом по числу проведенных в ее составе игр.

Со сборной Аргентины Лионель выиграл три трофея — Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира-2022.

Накануне финала ЧМ-2022 Месси анонсировал свой уход из национальной команды.