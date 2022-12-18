«Я хочу продолжить». Месси изменил свое решение о карьере в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022
Со сборной Аргентины Месси выиграл три трофея (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) заявил о желании продолжить выступления за национальную команду.
Слова 35-летнего форварда приводит TyC Sports.
«Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава Богу, он дал мне все. Завершение почти моей карьеры таким образом — это впечатляет.
Кубок Америки, чемпионат мира… Это пришло ко мне почти в конце карьеры. Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, в группе, я хочу продолжить выступать еще несколько игр, будучи чемпионом мира", — сказал Лионель.
Всего за сборную Аргентины Месси сыграл 172 матча и забил 98 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и рекордсменом по числу проведенных в ее составе игр.
Со сборной Аргентины Лионель выиграл три трофея — Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира-2022.
Накануне финала ЧМ-2022 Месси анонсировал свой уход из национальной команды.