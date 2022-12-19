«Наша победа будет несравненно слаще». Реакция соцсетей на триумф Аргентины на ЧМ-2022

19 декабря, 10:20
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Аргентинцы в третий раз стали чемпионами мира (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Аргентинцы в третий раз стали чемпионами мира (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей о победе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.

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Сообщалось, что лучшим игроком чемпионата мира-2022 стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Аргентины

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