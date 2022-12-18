«Спасибо за это захватывающее шоу». Шевченко отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, 21:46 Шевченко становился обладателем Золотого мяча в 2004 году (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Аргентины над национальной командой Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.



Своим комментарием по решающему матчу турнира обладатель Золотого мяча 2004 года поделился в Instagram.

Шевченко опубликовал в соцсети фото с церемонии награждения, которая состоялась по окончании игры.

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В комментарии к снимку Андрей написал: «Поздравляю Аргентину с победой в финале!

Какая красивая игра, спасибо за это захватывающее шоу, вы сделали его особенным!".

Сообщалось, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022.