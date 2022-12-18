Аргентина — Франция. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022 18 декабря, 01:15 Франция защищает титул действующего чемпиона мира (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ следит за ходом финального матча чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Аргентины и Франции. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 18 декабря.



Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Т. Эрнандес, Рабьо, Чуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру

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Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Аргентина заняла первое место в группе после побед над Польшей, Мексикой и поражения от Саудовской Аравии. Сборная в 1/8 финала победила Австралию, в четвертьфинале — Нидерланды, в полуфинале — Хорватию.

Команда одержала 10 побед в 11 последних поединках во всех турнирах при одном поражении. У коллектива под вопросом участие полузащитника Папу Гомеса (травма).

Франция выиграла группу после побед над Австралией, Данией и поражения от Туниса. В 1/8 финала сборная победила Польшу, в четвертьфинале — Англию, в полуфинале — Марокко.

Команда одержала 5 побед в 6 последних матчах при одном поражении. За коллектив не сыграет защитник Л. Эрнандес (травма), под вопросом участие защитников Варана, Конате, форварда Комана (болезнь), полузащитника Чуамени (травма).

Статистика знает 13 поединков между соперниками. В семи победила Аргентина, в трех — Франция. Еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 2,70, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Франция, оценивается в 2,80, ничья — в 3,00.