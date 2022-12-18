Аргентина — Франция. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

18 декабря, 01:15
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Франция защищает титул действующего чемпиона мира (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Франция защищает титул действующего чемпиона мира (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ следит за ходом финального матча чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Аргентины и Франции. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 18 декабря.

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Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Т. Эрнандес, Рабьо, Чуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Видео дня

Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Аргентина заняла первое место в группе после побед над Польшей, Мексикой и поражения от Саудовской Аравии. Сборная в 1/8 финала победила Австралию, в четвертьфинале — Нидерланды, в полуфинале — Хорватию.

Команда одержала 10 побед в 11 последних поединках во всех турнирах при одном поражении. У коллектива под вопросом участие полузащитника Папу Гомеса (травма).

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Франция выиграла группу после побед над Австралией, Данией и поражения от Туниса. В 1/8 финала сборная победила Польшу, в четвертьфинале — Англию, в полуфинале — Марокко.

Команда одержала 5 побед в 6 последних матчах при одном поражении. За коллектив не сыграет защитник Л. Эрнандес (травма), под вопросом участие защитников Варана, Конате, форварда Комана (болезнь), полузащитника Чуамени (травма).

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Статистика знает 13 поединков между соперниками. В семи победила Аргентина, в трех — Франция. Еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 2,70, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Франция, оценивается в 2,80, ничья — в 3,00.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Аргентины

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