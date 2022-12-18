Аргентина — Франция. Видео онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

18 декабря, 17:39
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Франция защищает титул чемпиона мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Франция защищает титул чемпиона мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ в режиме онлайн публикуем ключевые видеомоменты финального матча чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Аргентины и Франции.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция можно здесь

Начало игры — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 18 декабря.

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Стартовые составы:

Аргентина: Эмилиано Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Де Пауль — Месси, Альварес, Ди Мария

Видео дня

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Видеофрагменты будут публиковаться ниже.

1:0 — Месси, 23 (с пенальти)

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Аргентины

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