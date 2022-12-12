Аргентина — Хорватия. Где и когда смотреть матч полуфинала ЧМ-2022
Аргентина одержала 8 побед в 10 последних играх (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
НВ представляет анонс матча полуфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии.
Поединок Аргентина — Хорватия состоится в Лусаиле 13 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Аргентины перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе С после побед над Польшей (2:0) и Мексикой (2:0) и поражения от Саудовской Аравии (1:2), в 1/8 финала обыграла Австралию (2:1), а в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти);
- в случае выхода в финал ее соперником станет победитель поединка Франция — Марокко;
- одержала 8 побед в 10 последних играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей;
- не сыграют защитники Акунья и Монтиель (у обоих — перебор желтых карточек).
Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:
- с 5 очками заняла второе место в группе F после победы над Канадой (4:1) и ничьих с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0), в 1/8 финала победила Японию (1:1, 3:1 по пенальти), а в четвертьфинале — Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти);
- в случае выхода в финал сыграет с победителем матча Франция — Марокко;
- не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих;
- проблем с составом не имеет.
Ориентировочные составы:
Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Лис. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Тальяфико — Макаллистер, Фернандес, Де Пауль — Месси, Альварес
Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Брозович, Ковачич, Модрич, — Пашалич, Перишич, Крамарич
НВ