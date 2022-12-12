Аргентина — Хорватия. Где и когда смотреть матч полуфинала ЧМ-2022 12 декабря, 14:30 Аргентина одержала 8 побед в 10 последних играх (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча полуфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии.



Поединок Аргентина — Хорватия состоится в Лусаиле 13 декабря на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать о сборной Аргентины перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе С после побед над Польшей ( 2:0) и Мексикой ( 2:0) и поражения от Саудовской Аравии ( 1:2), в 1/8 финала обыграла Австралию ( 2:1), а в четвертьфинале прошла Нидерланды ( 2:2, 4:3 по пенальти);

2:0) и Мексикой 2:0) и поражения от Саудовской Аравии 1:2), в 1/8 финала обыграла Австралию 2:1), а в четвертьфинале прошла Нидерланды 2:2, 4:3 по пенальти); в случае выхода в финал ее соперником станет победитель поединка Франция — Марокко;

одержала 8 побед в 10 последних играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей;

не сыграют защитники Акунья и Монтиель ( у обоих — перебор желтых карточек).

Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:

с 5 очками заняла второе место в группе F после победы над Канадой ( 4:1) и ничьих с Марокко ( 0:0) и Бельгией ( 0:0), в 1/8 финала победила Японию ( 1:1, 3:1 по пенальти), а в четвертьфинале — Бразилию ( 1:1, 4:2 по пенальти);

4:1) и ничьих с Марокко 0:0) и Бельгией 0:0), в 1/8 финала победила Японию 1:1, 3:1 по пенальти), а в четвертьфинале — Бразилию 1:1, 4:2 по пенальти); в случае выхода в финал сыграет с победителем матча Франция — Марокко;

не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих;

проблем с составом не имеет.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Лис. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Тальяфико — Макаллистер, Фернандес, Де Пауль — Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Брозович, Ковачич, Модрич, — Пашалич, Перишич, Крамарич

НВ

