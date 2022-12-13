Месси вышел в лучшие бомбардиры ЧМ-2022 — видео 13 декабря, 21:58 Месси также повторил мировой рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) с национальной командой Хорватии и вышел в лучшие бомбардиры турнира.



На 34-й минуте встречи 35-летний форвард реализовал пенальти, который заработал Хулиан Альварес.

Для Месси этот гол стал пятым на турнире. Три мяча он забил, реализовав пенальти. Еще один 11-метровый удар Лионель исполнил неудачно.

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Месси сравнялся в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022 с французом Килианом Мбаппе, который до этого был единоличным лидером.

Также, выйдя на поле в матче с хорватами, Месси повторил мировой рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира. У обоих — по 25 игр в активе.

Сообщалось, что легенда мирового бокса американец Майк Тайсон заступился за Месси, угрозы в адрес которого послал звездный мексиканский боксер Сауль Альварес.