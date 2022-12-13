Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 13 декабря, 22:54 Реализовав пенальти, Месси (слева) вышел в лучшие бомбардиры ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Аргентины разгромила национальную команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу-2022 и вышла в финал турнира.

Встреча началась в достаточно спокойном темпе. Хорваты владели небольшим игровым преимуществом, но опасных моментов в игре не было.

Все изменил эпизод на 34-й минуте поединка. Лионель Месси реализовал пенальти, который заработал Хулиан Альварес — его в своей штрафной сбил вратарь хорватов Доминик Ливакович.

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Спустя пять минут аргентинцы забили второй гол. Альварес после забега от центра поля воспользовался неуверенной игрой хорватских защитников, которые дважды не смогли выбить мяч, и реализовал выход один на один с Ливаковичем.

После перерыва аргентинцы довели дело до разгрома. Месси обыграл на фланге Йошко Гвардиола и выкатил мяч почти на пустые ворота Альваресу, который оформил дубль.

Аргентина — Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (с пен.), Альварес, 39, 69

Завтра состоится второй полуфинал ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Франции и Марокко.

Сообщалось, что гол в ворота хорватов позволил Месси выйти в лучшие бомбардиры чемпионата мира в Катаре.

НВ